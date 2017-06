Galerii: Võidupüha paraad Rakveres – 1000 paraadilist ja palju pealtvaatajaid

Kuigi õues on kraade vaid 11 ja tuuleiilid külmad ja tugevad, on Rakvere ringtee ümber kogunenud palju rõõmsaid ja isamaameeles inimesi. Paljudel on käes rahvuslipud, et kaasa elada võidupüha paraadil ringiratas paraadrivis seisvatele 1000 inimesele.