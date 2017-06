Näitleja ja kaitseliitlane Raivo E. Tamm saatis paraadil riigilippu

Sedakorda oli tal täita auväärne ülesanne – ta kuulus riigilipu toimkonda. Kõige ees liigub lipu ohvitser, kelle taga on lippur ja selle tähtsa mehe kõrval on veel kaks meest. Üks neist mõõkadega meestest oligi Raivo E. Tamm.

Tema sõnutsi jäi ta paraadile rahule. „Alati. Ei ole kunagi sellist asja, et ei jää rahule. Kena oli,“ kiitis Tamm, lisades, et paraad on tema jaoks alati eriline. „Eile oli minu vanaisa, kes võitles vabadussõjas, 125. sünniaastapäev, täna on mu poja teine sünnipäev.“

Jaanipäeva kohta ütles Tamm, et veedab selle kodus ja valmistub lapse homseks sünnipäevapeoks.