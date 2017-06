Anti Poolamets: Eesti oskab oma riigi rituaalidest pidada

„See emotsioon on tugev, kui sa ise marsid,“ rääkis ta. „Suur osa ajateenijaid on küll samuti paraadil osalenud, aga juba sell pärast tasub hakata kaitseliitlaseks, et siis saad sa võimaluse (võidupühaparaadidel - toim.) pidulikult marssida, rääkimata riigi kaitsmisest. Mulle meeldib, et Eesti oskab oma riigi rituaalidest pidada ja täna tuleb see hästi välja.“

Poolamets kiitis samuti Rakveres ligi veerand miljoni euro eest renoveeritud vabadussõja ausammast ja parki. „Mul on selline tunne, nagu oleks vabadussõja ausammas täna avatud – see näeb nii värske välja,“ tähendas ta. Ajaloolase sõnul olevat tänane paraadi plats omal ajal planeeritud ja projekteeritud just sõjaväeparaadide korraldamiseks, kuivõrd siin paiknesid suured kaitseväe väeosad. „Nüüd saame aru, kui targalt meie pidulik paraadväljak omal ajal tehti, ja ei tahaks seda arhitektuurselt rikkuda – meil on parim paraadväljak pärast Tallinnat,“ lausus Anti Poolamets.

Ta lisas, et kui paljudes linnades on ajalooliselt väljakujunenud keskväljakud, siis Rakveres planeeriti gümnaasiumi ja Pauluse kiriku juurde jäävat platsi just teadlikult. „See on võimas vaatepilt – kirik hakkab sellega koos tööle, gümnaasium hakkab tööle ja meid valdab omamoodi arhitektuurne rõõm koos võidupäevarõõmuga,“ rääkis Poolamets.

Abikaasaga sama meelt oli Evelin Poolamets, öeldes, et gümnaasiumi ringtee äärne plats võiks oma praegusel kujul alles jääda. „Pole ju teist kohta, kuhu sellist rahvahulka ära mahutada,“ ütles ta. „Aga kui siia kavandatakse nüüd uut riigigümnaasiumi, siis ma ei teagi, kuhu selle võiks kolida.“