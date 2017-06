Maakaitsepäeva võimsad masinad tõid Keskväljakule melu ja elu

Ameerika sõdurid võtsid telefonid välja ja seadsid end tegema selfie`t, püüdes fotole rõõmsa ja pisut üllatunud näo ilmatu vanaaegse kahuri taustal. Paar meetrit eemal lubas inimesi vanglateenistuse bussi ja pidas seal korda Viru vangla peadirektor Anu Möldri. Ta ütles, et tema jaoks on tegemist olulise üritusega tema linnas.

Vanglateenistuse auto meeskonna juht Meelis Nurmoja oli valmis jutustama bussist lähemalt. "Masinas on neli kohta. Vangid liiguvad vanglate, aresti- ja kohtumajade vahel. Üldjuhul on need sõidud olnud rahumeelsed, paar korrarikkumist on olnud, aga need oleme lõpetanud. Näiteks on turvavööd ära lõhutud ja teatud kinnipeetavad on püüdnud trelle lahti muukida,“ rääkis Nurmoja.

15-aastane noorkotkas Karl jagas üritusel Kaitseliidu Viru maleva voldikuid. Väike-Maarja poiss oli seda meelt, et noorkotkaks olemine on väärt kogemus. „Tulevikus on parem, kui oled kogenud sõjaväelane, hea on oma riiki kaitsta,“ sõnas Karl, kes on enda sõnutsi õppinud kõige rohkem meeskonnatööoskusi.

Kady Tiinas Ida prefektuuri noorsoopolitseinik, kes maakaitsepäeval politsei poolt inimesi nõustamas oli, ütles, et nad vastavad inimeste küsimustele ja jagavad turvalisusinfot. Palju on tema sõnul võetud tänasel jaanipäeval alkoholitarvitamise teemalist brošüüri.

Isa, kes oli maakaitsepäevale tulnud oma kahe lapsega, ütles, et ehkki tal pole militaarhuvi, on talle meeldinud suuremad masinad – tankid. 9-aastane poeg fännas autosid ja 4-aastane peretütar hoopiski marssimist ja lennukeid. Õhtu kohta ütles pereisa, et tehakse lõket ja ollakse pereringis koos sõpradega. „Lihtsad eestimaised plaanid,“ märkis ta.

Maakaitsepäeva näitusel olid esindatud Kaitseliit, kaitsevägi, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet ning vanglateenistus. Päeva vedasid näitleja Raivo E. Tamm ja lavastaja Üllar Saaremäe.