Meie oma mees eesliinil: paraadil oli riigilipu saateohvitseriks leitnant Margus Kalda

Kõige ees liikus lipu ohvitser, kelle taga oli lippur, ja selle tähtsa mehe kõrval oli veel kaks meest. Üks mees oli leitnant Margus Kalda, Eesti reservohvitseride kogu Virumaa osakonna esimees, teine aga näitleja Raivo E. Tamm. Nende ülesanne oli, nagu nimigi ütleb, - sinimustvalget kanda ja saata.

Leitnant Kalda sai auväärse kohustuse nii, et Eesti reservohvitseride kogu, kes otsustab meeskonna komplekteerimise üle, seadis eesmärgiks, et lipu saateohvitser peaks olema reservohvitser, kes on kaitseliitlane ja Lääne-Virumaa mees.

„Mulle öeldi, et ma sobin,“ sõnas Kalda, kes sai ülesandest teada veel siis, kui maad kattis lumevaip. Leitnant tunnistas, et loomulikult oli tal selle tunnustuse üle hea meel. „Planeerisin kodulinnas paraadil osalemist, kas saab olla veel paremat ja soliidsemat kohta, kui riigilipu toimkond,“ märkis Kalda.