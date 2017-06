Fotod: Savisaare tagasihoidlik jaanipidu Hundisilmal

Kohut käiva Edgar Savisaare jaanituli Hundisilmal on talle lähedaste keskerakondlaste traditsiooniline kogunemiskoht, ent sel aastal ei antud keskerakonnale peost isegi teada. «Hundisilma peost pole me sel aastal midagi kuulnud, kutseid pole meile saadetud,» ütles keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi nädala alguses Elu24 portaalile. Keskerakonna esindaja sõnul tähistatakse suuri pühi pigem erapidudel.

Külalisi on täna õhtul Hundisilmal vähe. Maja ette on pargitud vaid neli autot. Kohal on näiteks Savisaare lähedane toetaja, keskerakondlane Peeter Ernits, kuid Olga Ivanovat, kes samuti peolt läbi tulla plaanis, näha veel ei olnud. «Kahjuks sel aastal Hundisilma talu peremees ei tee nii suurt pidu nagu tavaliselt, kuid mina kavatsen ka tema juurest läbi astuda, kui jõuan,» lubas ta mõned päevad tagasi.

Peolised istusid vaikselt laua taga, vahepeal kostis majaperemehe hääl, jaanilõke süüdati mõned minutid enne kella kaheksat. Vaid Peeter Ernits tõusis püsti ja käis kontrollimas, kas liha on grillil valmis.

