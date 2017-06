Eeloleva nädala esimene pool tuleb jahedapoolne ja sajuvõimalusega

Esmaspäeval suundub madalrõhkkond üle Soome kohale Karjala poole. Öösel on pilves selgimistega ilm ja hooti sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma ja on äikeseoht. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.

Teisipäeval eemaldub madalrõhkkond Valge mere äärde ja selle mõju Läänemere ümbrusele väheneb. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Ka teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 14-16 m/s. Sooja on 14-18 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s.

Sooja on 15-20 kraadi.