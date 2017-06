Londonis toimuv koorikonkurss on pühendatud Pärdi loomingule

Rahvusvahelisest a cappella ehk instrumentaalsaateta koorimuusika konkursist võtab osa 16 koori 11 riigist. Nädala jooksul annab iga koor žüriile 20-minutilise kontserdi, selgub festivali kodulehelt. Lisaks žüriid juhtivale Peter Phillipsile kuuluvad sellesse Tõnu Kaljuste, Graham Ross, Ghislaine Morgan ja Carolyn Sampson.

Konkursirepertuaar peab sisaldama Pärti, renessansspolüfooniat ja iseseisvalt valitud teost. Koorikonkursi võitja kuulutatakse välja 1. juulil ning auhinna annab üle Eesti suursaadik Londonis.

Eksootilisemad Pärti esitavad koorid on sedapuhku pärit Filipiinidelt, Indoneesiast, Colombiast, Tšiilist ja Indiast. Kuus koori on välja pannud Ühendkuningriik. Norra, Taani, Poola, Holland ja Ungari on esindatud igaüks ühe kooriga. Eesti koore konkursil ei kuule.

Londoni Eesti saatkonna toel saab St John's Smithi väljakul asuvas konkursikeskuses näha Kaupo Kikkase fotonäitust Arvo Pärdist. 30. juunil linastub samas Dorian Supini dokumentaalfilm "Isegi kui ma kõik kaotan".

Alates 1. juulist kuni aasta lõpuni on Eesti saatkonnas Londonis eksponeeritud Kaupo Kikkase fotonäitus "Treescape".