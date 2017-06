Priit Rätsep suurendas Itaalia põrgukuumuses MM-i punktiarvet

Rätsep alustas nädalavahetust MXGP klassi vabatreeningu 19. ajaga. Ajatreeningul, kus selgus kvalifikatsioonisõidu stardikoht, oli Rätsepa aeg 18. Kvalifikatsioon algas aga eestlasele kukkumisega, kuid seejärel tõusis ta peaaegu iga ringiga aina ettepoole ja oli lõpuks 19.

Esimeses finaalsõidus sai Rätsep hea stardi ja oli juba avaringist saadik punktidel ning sõidu keskel kihutas 14. kohal. Sõidu teises pooles tuli küll kaks kohta ära anda ja ta lõpetas Tanel Leoki järel 16.

Teise sõidu start ei õnnestunud Rätsepal aga nii hästi ja tal tuli ettepoole rühkima hakata kolmandast kümnest. Sarnaselt kvalifikatsiooniga tõusis eestlane raskel rajal aina ettepoole ja lõpetas seekord sõidu 18.

Kahe sõidu kokkuvõttes kuulus Rätsepale Itaalias 17. koht ja ainult kahel MM-etapil osalenud noormees hoiab sarjas 23. kohta.

"Itaalias oli päris karm nädalavahetus, kuna terve nädalavahetus oli 35 kraadi sooja ja päike võimendas seda veelgi. Kvalifikatsioonis osalesin stardis külakuhjas, aga kui sealt minema sain, siis sõit ise oli suhteliselt hea. Esimeses finaalis sain ilusti minema ja enesetunne oli hea kuni 25. minutini, kuid peale seda oli päris korralik piinlemine. Teise sõidu stardis proovisin väliskurvis gaasi korralikult peal hoida, aga kuna tegemist oli täieliku tagasipöördekurviga, sisemised trajektoorid lihtsalt ristusid minu omaga ja tuli kukkumine. Sarnaselt avasõiduga olid esimesed 25 minutid head, aga viimased viis minutit pluss kaks ringi olid karmid," rääkis Rätsep oma katsumusest. "Eks kindlalt oleksin tahtnud paremat tulemust, aga arvestades seda, et tegemist oli alles selle hooaja teise võistlusega, mille sõitude kestuseks 30 minutit ja kaks ring,i ning nüüd lisaks ka kõrged soojakraadid, siis üldjoontes olen nädalavahetusega suhteliselt rahul. Kindlalt sai mõtteainet juurde, mis suunas oma treeningutega jätkata, ja kui kõik sujub, siis järgmine MM-etapp, millele mõtleks, on Lommelis. Suur tänu tervele PMC Addinol Honda Racingu meeskonnale ja eriti mehaanikutele, kes oma töö korralikult ära tegid. Ja kindlalt tahaks tänada kõiki toetajaid sellele MM-projektile õla alla panemise eest!"

Ka meeskonna juht Juss Laansoo jäi oma esisõitja esitusega suurtes piirides rahule: "Priit tõi täna rasketes tingimustes punktid koju. Maksimum jäi etapilt küll võtmata, kuid esimese kurvi kukkumiste vastu ei saa meie spordis keegi. Honda koos Addinol õlidega toimis kuumades ja rasketes tingimuste laitmatult. Selle üle on hea meel, et tsikliga oleme konkurentsis. Meie mõistes maksimumi saavutamiseks jäi natuke õnnest ja natuke sõidu viimasest kolmandikust puudu, kuid terves MM-sarjas mitte osaledes on antud tingimustes sportlaselt raske sõidu viimast kolmandikku nõuda samuti. Rada ja tingimused olid Itaalias rasked!"