Algab laulu- ja tantsupeo “Mina jään!" nädal

Pealinna staadionitel ja harjutusväljakutel harjutab homsest ligi 8 500 tantsijat ja võimlejat. Reedel saabuvad Tallinna lauljad. Peale kohalike kooride ja tantsurühmade osaleb peol ka 17 külaliskollektiivi välisriikidest. Koore tuleb nii Eesti naaberriikidest kui ka kaugemalt, näiteks USAst, Kanadast ja Ukrainast. Tantsupeol osalev ainus külaliskollektiiv saabub täna Riiast.

“Korralduslikult on kõik peoks valmis. Enam kui kahe aasta töö kulminatsioon saabub pärast ühist harjutamist nädalalõpul, mil tantsijad, lauljad ning rahvamuusikud õpitut rahvaga jagavad,” kinnitasid laulupeo peadirigent Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja Margus Toomla ning rahvamuusikapeo loominguline juht Juhan Uppin.

Peole eelnevatel päevadel ja peo ajal on tugevdatud jõududega väljas ka politsei, sest suure rahvamassi koondumine mõjutab oluliselt Tallinna liikluspilti. “Põhirõhk on suunatud liiklusturvalisusele, avalikule korrale ning piduliste turvalisuse tagamisele. Peole minemisel ja sealt tulemisel soovitame aega varuda ja oma teekonda planeerida. Võimalusel võiks kasutada ühistransporti, liigelda kas jalgsi või jalgrattaga,” ütles Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit.

Eriti tähelepanelik tasuks olla noorte ja laste suhtes ning seda eeskätt ülekäiguradadel ja koolide läheduses, kus laulu- ja tantsupeolised ööbivad. Pühapäeval, 2. juulil kell 9.30 algav rongkäik piirab oluliselt liiklust kesklinnas ning Pirita teel, mistõttu tuleks kõigil autojuhtidel jälgida sel ajal ajutist liikluskorraldust ning valida alternatiivseid teid. Rongkäigul osaleb ligi 40 000 peolist.

Laulu- ja tantsupeo piletid on saadaval Piletilevi kõigis müügikanalites üle Eesti. Laulupeo nummerdatud istekohtadega pingisektoris on vabu kohti veel mõni tuhat, üldalale pileteid jätkub. Tantsupeole on tänahommikuse seisuga pileteid veel saadaval vaid esimesele etendusele, mis toimub reede õhtul kell 19.00 Kalevi staadionil. Laupäeval kell 15.00 toimub Kalevi staadioni kõrval Poolamäe pargis rahvamuusikute prii sissepääsuga kontsert.

2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”.

Laulupidu tõstab esile uue põlvkonna heliloojate loomingu ning kogemustega dirigentide kõrval saavad oma esimese laulupeokogemuse ka mitmed noored dirigendid.

Tantsupidu tugineb muistendile Koidust ja Hämarikust. See on lugu igikestvate väärtuste põlvest põlve edasikandmisest ja vastutusest nende hoidmisel.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla. Rahvamuusikute kontserti loominguline juht on Juhan Uppin.

XII noorte laulu ja tantsupidu toimub 30. juuni – 2. juuli 2017 Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.