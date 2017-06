Uuring ennustab keskerakonna edu kohalikel valimistel

Keskerakonna poolt hääletaks kohalikel valimistel 27 protsenti, valimisliitude ja üksikkandidaatide poolt annaks hääle 25 protsenti vastanutest, selgus küsitluse tulemustest.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voogil tõdes Postimehes, et kohalike valimiste eel on Keskerakonna toetus taastunud ja praegused erakondade eelistajate proportsioonid on ligilähedased aasta alguse seisuga.

"Viimaste kuude tulemuste ebastabiilsus viitab võimalusele, et eelistuste proportsioonid võivad oluliselt muutuda ka lähitulevikus," märkis Voog. "Eelkõige sõltuvad eelistuste proportsioonid Keskerakonna tähtsusest valimiste eel. Kui osa tuntud keskerakondlasi peaks Tallinnas kandideerima erakonnavälises nimekirjas, siis võib Keskerakonda oodata palju suurem langus, kui see oli mais," lisas ta samas.

Postimees toob võrdluseks, et kui veebruaris toetas Keskerakonda Tallinnas 46 protsenti küsitlusele vastanutest, siis mais 39. Nüüd on toetus tõusnud 44 protsendi peale.

"Ka teiste erakondade tulemus sõltub paljuski sisemisest ühtsusest ehk sellest, kuivõrd suudetakse vältida suuremates omavalitsustes oma erakonna liikmete kandideerimist erakonnavälistes nimekirjades," märkis Voog.

Uuringu tulemuste kohaselt järgnevad üleriigiliselt Keskerakonnale Reformierakond 19 protsendi, Sotsiaaldemokraatlik Erkond (SDE) 11 protsendi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 9 protsendi ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) 5 protsendiga.

Tallinnas juhib Keskerakond ülivõimsalt 44 protsendiga, järgnevad Reformierakond 15, valimiliidud või üksikkandidaadid 12, sotsiaaldemokraadid 11, EKRE 9 ja IRL 5 protsendiga.

Eestlastest toetab valimiliite ja üksikkandidaate 32 protsenti, Reformierakonda 24, EKRE-t 14, SDE-d 11, Keskerakonda 8 ja IRL-i 7 protsenti. Muukeelsetest toetab Keskerakonda 68, SDE-d 11, valimiliite ja üksikkandidaate 9 ning Reformierakonda 8 protsenti vastanutest, teuised erakonnad venekeelsetelt toetust ei saaks.

Suuremates linnades peale Tallinna on kõrgeim toetus Keskerakonnal - 29 protsenti, talle järgnevad Reformierkond 25, valimiliidud ja üksikkandidaadid 20, SDE 11, EKRE 7 ja IRL 2 protsendiga.

Maa-asulates on suurim toetus valimiliitudel ja üksikkandidaatidel - 38 protsenti, järgnevad Reformierakond 20, Keskerakond 14, EKRE 12, SDE 8, IRL 5 protsendiga.

Uuringufirma Kantar Emor 9.-16. juunini veebi-intervjuude teel tehtud küsitluses osales 1330 alalist elanikku vanuses 16-74 aastat.