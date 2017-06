Kolm joobes sõidukijuhti veetsid pühad arestimajas

23. juunil kella 15.50 paiku peatati Rakveres Karja tänaval mopeed, mille roolis oli 46-aastane mees, kellel tuvastati kriminaalne joove. Sama päeva õhtul kella 20.30 paiku teatas tähelepanelik kodanik, et Tapal Pikal tänaval asuvas tanklas oli väliste joobetunnustega mees, kes autosse istus ja liikuma hakkas. Loetud minutid hiljem peatas politseipatrull kirjeldusele vastava sõiduki ja tuvastas roolis olnud 41-aastasel mehel kriminaalse joobe. 24. juunil kella 22.30 paiku kontrolliti Tapal Hommiku puiesteel sõiduautot Mercedes-Benz, mille roolis olnud 50-aastasel mehel tuvastati kriminaalne joove. Kõigi kolme rikkuja pühad möödusid arestimajas.

Esmaspäeva hommikul kontrolliti sõidukijuhte Assamallas, Karkusel ja Näpil. Kokku puhutati 812 juhti, kellest kahel tuvastati väärteoks kvalifitseeruv joove.

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Reigo Loginov tõdes, et vaatamata sellele, et oleme iga-aastaselt pühade ajal suuremate jõududega väljas ning pöörame erilist tähelepanu liiklusele, leidub siiski neid, kes seadusele pehmelt öeldes vilistavad. „Joobes juhid ja liigsuured kiirused on ühed suurimad põhitegurid traagiliste liiklusõnnetuste puhul. Ohu- ja riskitunnetus on siis minimaalne ja oma võimeid hinnatakse üle. Paraku on levinud arvamus, et „minuga ei juhtu midagi“, kuid sellise käitumise puhul ei hüüa õnnetus tulles,“ lisas Loginov.

Tänavu on Lääne-Virumaal liiklusõnnetustes hukkunud kuus inimest, neist vähemalt ühe õnnetuse puhul oli juht alkoholijoobes.