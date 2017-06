Valaste joa lähedal tehti kahjutuks suur kogus lõhkekehi

Väljakutsele reageerides leidsid Ida-Eesti pommigrupi demineerijad koha, kus esialgse informatsiooni kohaselt võis olla maetud suur kogus lahingumoona. Luure käigus tehti kindlaks, et Valaste joa kõrval on vana kahurialus, mille juures kaks auku. Sündmuskohta miiniotsijaga kontrollides saadi teada, et esimeses leiukohas on kõikjal tugev signaal ning teises leiukohas on signaal osas kohtades.

Valastelt leitud lõhkekehad. / Ida päästekeskus

„Selle info kohaselt võis eeldada, et tegemist on tavapärasest suurema leiuga ning antud sündmusele on vaja reageerida suurema meeskonnaga ning kaasata ka lisatehnikat. Töö tegi keerukaks see, et leiukohad asusid Toila–Ontika maanteest umbes 10 meetri kaugusel ning vahetus läheduses asub Valaste külalistemaja ja vaateplatvorm. Kuna samast kohast oli eelnevalt leitud lahingumoona, määrasime nendele andmetele tuginedes ohuala ning sõlmisime kokkuleppe politseiga liikluse peatamiseks ning ümbersuunamiseks,“ rääkis Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljan.

Demineerimistööde alguseni otsustati sulgeda liikluseks vaid üks suund, et tagada sellega meeskondade ohutu liikumine. Sündmusele oli kaasatud ka Kohtla-Järve päästemeeskond, kes saagis maha ettejäävad puud. Kui ettevalmistustööd olid läbi saanud, andis demineerimistööde juht korralduse liiklus ohuala raadiuses sulgeda ning alustati lõhkekehade väljakaevamisega.

Leidudeks olid 105 mm läbimõõduga Saksa päritolu soomustläbistavad mürsud, kildfugassmürsud ja valgustusmürsud ning Saksa mürsu päissütikud. Kõik leitud lõhkekehad identifitseeriti ning viidi hävituskohta, kasutades sujuva liikuvuse ja ohutuse tagamiseks politseieskorti.