Kunda linnapead ähvardab reformierakonnast väljaheitmine

Just selline saatus ootab Kunda linnapead Kaido Veskit, kes on muu hulgas reformierakonna Lääne-Viru maakonnaorganisatsiooni juhatuse liige.

Veski rääkis, et sügisestel kohalikel valimistel läheb uues Viru-Nigula vallas oma nimekirjaga välja valimisliit, mida veavad lisaks talle praegune Viru-Nigula vallavanem Raido Tetto ja Aseri vallavanem Koit Oras, kes on äriregistri andmetel samuti reformierakonna liige.

“Olen üritanud lähtuda piirkonna ja siinsete inimeste huvidest, lisaks olime meie ühinemise eestvedajad ja võtame nüüd ühiselt ka vastutuse,” lausus Kaido Veski.

Veski sõnas, et kui erakond leiab, et teda neile vaja ei ole, on ta valmis ise reformierakonnast välja astuma.

Reformierakonna maakonnaorganisatsiooni esimees Aleksandr Holst ütles, et praegu ei ole veel põhjust kedagi välja viskama hakata. “Nimekirjad ei ole ju veel lukus,” lausus ta.

“Aga kui meie nimekiri on väljas ning reformierakonna inimesed kandideerivad valimisliidu nimekirjas selle vastu, siis on otsustatud, et nendele erakonnas kohta ei ole,” rääkis Holst.

Ta lisas, et praeguse kava kohaselt läheb reformierakond Viru-Nigula vallas valimistele oma nimekirjaga ning sestap ähvardab selle vastu kandideerivaid reformierakondlasi tõepoolest erakonnast väljaheitmine.