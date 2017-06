Elron paneb laulu- ja tantsupeoliste jaoks käiku lisarongid

„Lisasime hilisemad väljumised meie enim täitunud liinidele. Laulu- ja tantsupidu puudutab inimesi üle Eesti, meile on oluline, et ka kaugemalt tulijad saaksid pidu lõpuni nautida,“ selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ettevõtte teatel. „Paljud laulu- ja tantsupeol esinejad on valinud peole tulekuks just rongisõidu,“ lisas Kongo.

Lisarong Tartusse väljub Balti jaamast 2. juulil kell 21.46, peatub enne Tapa jaama Kitsekülas ja Ülemistel ning pärast Tapat kõigis peatustes. Rong jõuab Tartusse kell 0.07.

Pärast pidu saab Viljandisse kell 22.02 väljuva Türi rongiga, mis seekord jätkab oma teekonda Viljandini. Rong peatub kõigis peatustes ning jõuab sihtpunkti kell 0.28.

Kuni 2. juulini saavad laulu- ja tantsupeolised käepaela ettenäitamisel Tallinna linna piires rongiga tasuta sõita.

Nii tava- kui ka erirongide sõidugraafikud on leitavad Elroni kodulehelt www.elron.ee.