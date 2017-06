Nädala lõpupoole on oodata vihmast ja tuulist ilma

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Öö hakul puhub läänekaare tuul 2-7 m/s, pärast keskööd pöördub tuul itta ja kirdesse ning saartel tugevneb 3-9, hommikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 4-9, saarte rannikul kuni 14 kraadi. Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Õhtul jõuavad Liivi lahe ümbrusse ja üle Eesti lõunapiiri kohale vihmapilved. Ida- ja kirdetuul tugevneb 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14-17 m/s. Sooja tuleb 18-23 kraadi.

Reede öösel pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhja poole, võib olla äikest. Puhub ida- ja kirdetuul 6-11, puhanguti 15 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval tuleb enamasti pilves ilm. Hooti sajab vihma, on äikest ja kohati on sadu tugev. Puhub ida- ja kirdetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 20 m/s, õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 14-19, kohati kuni 22 kraadi.

Laupäeva öö on pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab vihma ja kohati on äikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti 14, Lõuna-Eestis lõunakaare 3-9 m/s. Sooja tuleb 10-16 kraadi. Päeval püsib pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti 14, saartel ja Lõuna-Eestis lõunakaare 3-9 m/s. Pärastlõunal tugevneb saartel kagutuul puhanguti 12 m/s ja sooja tuleb 14-19 kraadi. (BNS)