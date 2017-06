Pühapäeva hommikul kell 9.58 teatati häirekeskusele, et Rakveres Tiigi tänaval on pööning suitsu täis. Päästjate sündmuskohale saabudes selgus, et pööningul põleb praht. Päästjad kustutasid tulekahju ja tegid elanikele selgitustööd.