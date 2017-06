Vähe on inimesi, kel kunagi poleks olnud võlgu. Enamik neist saab makstud ning elu läheb edasi. Selle taga, et võlg satuks täitemenetluse objektiks, on tavaliselt aga hoopis pikemaajalisem suhtlemisprobleem, leiab Tallinna kohtutäitur Mati Kadak.