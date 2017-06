Reformierakond meelitas Rakveres oma nimekirja kultuurivaldkonna kahurväge

Valimistel lähevad maakonnakeskuses välja lisaks teistele näiteks disainer Priit Verlin, kunstnik Mari Riina Rist, Tarvanpää Seltsi esimees Kaoke Kärdi, rahvakultuuri eestvedaja Ingrid Pärnamäe ja harrastusteatri KaRakTer eestvedaja Ivo Leek, kes kõik on olnud kriitilised linna praeguse kultuurikorralduse suhtes.

Valimisliitu Südameasi vedanud Priit Verlin tõi juba neli aastat tagasi välja vajaduse ehitada kesklinna mullakuhja asemele kultuurikeskus. Paraku jäi tema valimisliit linnavolikogus opositsiooni.

Seekord ta näeb, et ammune mõte võib teostuda reformierakonna kaudu ning on võimalus, et otsustav samm tõelise kultuurikeskuse loomiseks ja kesklinna elavdamiseks astutakse nüüd või mitte kunagi.

Paljudele lisaks Maie Oravale Tarvanpää sünonüümiks muutunud Kaoke Kärdi on tegutsenud tosin aastat MTÜ Tarvanpää Selts juhatuse esimehena ja MTÜ Eesti Rahvatantsukeskuse meeste tantsupidude koordinaatorina. Ta näeb võimalust, et tänu valimistele võib Rakverre tulla rahvatantsukeskus.

Värske pilgu ja terava meelega kunstniku Mari Riina Risti hinnangul januneb Rakvere mitmekesiste kultuurisündmuste järele, olukorra elavdamiseks otsustas ka tema valimiskarussellile astuda.

Aastaid rahvakultuuri edendanud ja Rakvere kultuurikeskuse elu korraldanud Ingrid Pärnamäe kaalus valimistel osalemist kaua. “Mulle meeldivad terviklahendused. Rakvere vajab ja väärib kultuurisüdant – väliselt erilist ja sisult mitmekülgset,” ütles ta.