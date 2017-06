Valitsus arutab kurjategijatest pagulaste väljasaatmise võimaldamist

Riigikogu õiguskomisjoni algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on Eesti ühiskonnale ohtliku välismaalase pagulasseisundi kehtetuks tunnistamise ning välja- või tagasisaatmise võimaluse loomine olukorras, kus pagulasseisundi saanud välismaalast on karistatud tahtliku isikuvastase, alaealisevastase, narkootikumidega seotud või üldohtliku kuriteo, väljapressimise või esimese astme kuriteo eest vangistusega, teatas valitsuse pressiteenistus.

Kehtiv regulatsioon ei võimalda reageerida olukorrale, kus välismaalase toime pandud kuritegu ei kvalifitseeru esimese astme kuriteoks, kuid on oma olemuselt siiski eriti raske, näiteks vägistamine, märgitakse pressiteates.

Väljasaatmise korral tuleb arvestada rahvusvahelises õiguses tunnustatud põhimõtet, mille kohaselt ei ole ka ühiskonnale jätkuvalt ohtliku kurjategijast välismaalase puhul õiguspärane saata teda välja riiki, kus teda võidakse piinata või inimväärikust alandaval moel kohelda või kus teda ähvardab surmanuhtlus, lisatakse samas.

Siseministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu põhimõtteliselt toetada, kuid märgib, et eelnõuga plaanitavate sätete muutmine ei pruugi tagada praktikas isikute välja- ja tagasisaatmist olukorras, kus nad on ühiskonnaohtlikud, kuid ilmnenud on välja- või tagasisaatmist välistavad asjaolud, teatas valitsuse pressiteenistus. (BNS)