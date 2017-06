Kadrinas rahvamaja ja postimaja vahel on üks vana maja, kus on nii leiba küpsetatud, kala müüdud, kooperatiivi kontorit peetud kui ka elatud. Sellest hoonest peaks Kadrina Maanaiste Seltsi käe all saama käsitöömaja. Esimene samm selleks on tehtud – avatud on oma pood.