Arvukad uuringud kinnitavad, et ilm ja inimese meeleolu on üsna tihedasti seotud. Tulemused kõnelevad täitsa huvitavat keelt. Näiteks ütlevad, et kuumusel ja tugeval vihmal on üks ühine omadus: need toovad inimeses esile tema halvimad omadused. Nii palava ilma kui ka tiheda vihmasaju korral on täheldatud agressiivsuse kasvu. Seos on olemas, ent ei tähenda siiski, et see on ilm, mis ründavust põhjustab.