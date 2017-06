Politsei otsib 42-aastast Annet

Politseile laekunud informatsiooni kohaselt läks Anne 25. juunil kell 14 Kiviõlis rongile, et sõita Tallinna ja sealt omakorda laevaga Soome. Viimati said lähedased naisega kontakti samal päeval kella 16 paiku, ent pärast seda pole temaga ühendust saadud.

Politseile on teada, et naist nähti 25. juuni õhtul Tallinnas Šnelli pargis. Politseile teadaolevalt naine Soome ei suundunud. 27. juunil tegi Anne politseisse avalduse telefoni varguse kohta. Kuna tal puudub sidevahend, siis ei ole politseil ka võimalust tema asukohta positsioneerida.

Seni on politsei kontrollinud mitut aadressi ja suhelnud Anne tuttavatega, aga kahjuks ei ole see tulemust andnud. Naise isikukirjeldus on edastatud kõikidele politseipatrullidele Ida prefektuuris ja ka Põhja prefektuuris.

Kodust lahkudes kandis Anne musta kapuutsiga nahktagi ning jalas olid tal punased püksid ja valged ketsid. Kaasas oli naisel must kandekott. Tal on sinised silmad, lühikesed tumedad juuksed, keskmine kehaehitus ja ta on umbes 164 cm pikk.

Kõigil, kellel on informatsiooni, mis võib kaasa aidata Anne leidmisele, palutakse sellest teada anda telefonil 337 2384 või lühinumbril 112.