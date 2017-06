Juhtkiri: vastutuse aeg

Saavutatud kokkuleppeid tuleb eesistujal esindada ja kaitsta läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja europarlamendiga.

Kahtlemata on see vastutuse aeg. Just nüüd seisavad Euroopal ees mitmed väljakutsed: Ühendkuningriigi lahkumine EL-ist, rändekriis, Venemaa agressioon Ukrainas ja palju muud. Eesti kui eesistuja on oma peateemana tutvustanud ökorevolutsiooni: üleminekut madala süsinikuheitega kliimasõbralikule ringmajandusele. Samuti on eesmärk tuua idapartnerluse riigid meile veelgi lähemale.

Euroopa Liidu huvides on stabiilne, turvaline ja jõukas naabrus, kuid selleks tuleb teha tihedat ja igakülgset koostööd, on rõhutanud välisminister Sven Mikser kohtumisel teiste Euroopa välisministritega.

Lisaks vastutusele võib eesistumises näha aga võimalust tutvustada end laiemale Euroopale. Väisavad meie riiki sel poolaastal ju tähtsad välisriikide poliitikud, ajakirjanikud ja teised, kes loovad siin nähtu ja kogetu põhjal meist kuvandi.

Nii välisminister Sven Mikser kui ka president Kersti Kaljulaid on toonud välja Eesti kui digiriigi edulugude ja arengusuundade tutvustamise ja propageerimise vajaduse teistes Euroopa riikides.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Euroopa Liit valmis e-lahenduste laialdasemaks kasutamiseks ning Eestile on oluline ka piiriüle­se e-kaubanduse ja e-teenuste arendamine ning andmete vaba liikumine.

Millist profiiti võib lõigata eesistumisest tavakodanik? Kindlasti on pealinnas liiklus mõnevõrra häiritud, aga liiklussegadust ja -muutusi profiidi alla sättida ei passi. Kui kõrvale jätta tasuta kontserdid ja meelelahutusüritused, siis läheb Eestile nii tähtis aeg lihtinimesest tõenäoliselt suuresti mööda.

Ilmselt loob eesistumise periood töökohti ning positiivsete ennustuste järgi kasvatab ka majandust.