Head inimesed kogusid bussijuhi tervise taastamiseks raha

Mai keskel, täpsemalt 13. kuupäeval, parandas 58-aastane Toomas Tingas väikese sugulase mopeedi. Et mees ka ise nooruspõlves kaherattalistega oli sõitnud, otsustas ta sõiduvahendit kodu lähedal põllul katsetada. Kuid tegu osutus ettevaatamatuks.

“See oli väike mootorratas, laste oma, aga no teada on, et mida väiksem asi, seda lihtsam on kukkuda,” kõneles Tingas, kes viibib praegu Tallinnas taastusravil. Kukkumine põhjustas kaelavigastuse, nii et ainus, mida mees selle tagajärjel tekkinud halvatuse tõttu teha sai, oli rääkida. “Täna tegin juba esimesed sammud,” ütles Toomas Tingas eile.

Neeruti Seltsi liige on Tingas olnud selle algusaastatest peale. “Et minu heaks raha koguma hakati ja nüüd nii suur summa on annetatud, tuli mulle üllatusena, väga meeldiva üllatusena,” ei hoidnud haiglaravil viibiv mees emotsioone vaka all. Enda sõnul on ta alati ka ise püüdnud abivalmis olla. “Arvan, et ma ei ole väga paha inimene,” nentis ta huumoriga.

Vald on suhelnud Tingase abikaasaga ning valla toel otsitakse võimalust, et mehe taastusravi saaks jätkuda Haapsalu rehabilitatsioonikeskuses.

6. juunil lõppes Tingasel taastusravi, mida rahastas haigekassa, niisiis saab mees edaspidi füsioteraapiat just tänu Neeruti Seltsile. Praeguseks on edusammud märgatavad, kuid Tingas ütles, et tööd on vaja veel kõvasti teha, et päris töövorm tagasi saada.

Kadrina vallavanem Erich Petrovits ütles, et Toomas Tingas on valla bussijuht olnud nii kaua, kui tema mäletab. “Väga tubli kohusetundlik inimene on,” lausus vallavanem.

Tema sõnul saavad maal elavad eakad alevis poes käia tänu Tingase tööle, sõidu lõppedes viib valla buss kõik ka koju tagasi. “Vanainimesi ja lapsi ta tee äärde juba ei jäta,” lisas Petrovits.

“See on inimestele üksi päris kulukas ettevõtmine, aga vald paneb siin õla alla,” ütles vallajuht, kes avaldas lootust, et Toomas Tingas sügisel jälle valla bussi rooli keerab.

Neeruti Seltsi juhatuse esimehe Tiiu Uusküla sõnul aitab olukorda kõige paremini kirjeldada vanasõna, et sõpra tuntakse hädas. “Üks teine vanasõna aga ütleb, et ärgu olgu sul sada rubla, vaid olgu sul sada sõpra. Just need vanasõnad kehtivad täies mahus Neeruti Seltsi hea liikme Toomas Tingase juhtumi puhul,” rääkis Uusküla.

Tema sõnul on Toomas Kadrinas väga tuntud just oma ameti tõttu. “Raske on leida inimest, kes ei oleks sõitnud tema juhitud bussis. Võimatu on leida inimest, kes ei väidaks, et Toomas on heasüdamlik, vastutulelik, hea suhtleja ja super­optimistliku ellusuhtumisega mees.”

Toomas Tingase toetuseks oli Neeruti Seltsi kontole teinud eilse seisuga annetuse üle saja inimese ning kogunenud on juba enam kui 3500 eurot.