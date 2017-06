Tammede istutamine Eesti esindustammikus on jäänud venima

Selles osas loodavast tammepargist, mis jääb rahvasuus Kukelossiks nimetatud hoonest teisele poole kruusateed, said noored puud üsna kiiresti mulda pandud. Seejärel jäi asi toppama.

Tamsalu vallavanem Riho Tell selgitas, et puud tuleb istutada samal ajal neid ümbritsema hakkavate vanasõnu kandvate betoonelementide paigaldamisega. Betoonvööd valmistati osaühingus Kiili Betoon. Elementide Tamsallu tarnija on jäänud hätta ning tähtaegadest ei ole kinni peetud. Nii on vanasõnu kandvad betoonvööd saabunud osade kaupa kavandatust hiljem, muist on veel saabumata.

Kohalikele elanikele valmistab muret, kuidas mõjub seesugune edasilükkumine kohale transporditud ning tammepargi territooriumil seisvatele juurepalliga istikutele. “Need kuivavad ju enne ära, kui maha istutatakse, see on raha totaalne raiskamine,” ütles Tamsalus elav inimene nädala alguses.

“Osa istikuid toodi Tartust puukoolist tõepoolest enne betoonaluste saabumist,” tõdes Riho Tell. See oli enne jaanipäeva. Vallajuht väitis, et ehkki periood tammede toomise ja nende istutamise vahel on veninud soovitust pikemaks, pole muretsemiseks siiski veel põhjust.

“Oleme iga päev puuistikuid kastmas käinud, neil silma peal hoidnud, tammed on rohelised ja nendega on kõik korras,” kõneles vallavanem.

Suurem osa kaua puudu olnud betoonelemente saabus kolmapäeval ja tammed on nüüdseks nende keskele mulda pandud. Praegu ootab istutamist veel viisteist puud, mida ümbritsema hakkavad betoonvööd on puudu.

Pärast tammede istutamist rajatakse parki ka kõnniteed. Mis saab pargi keskmesse jäävast kehvas korras kunagisest moonakamajast, mida rahvas Kukelossiks kutsub, ei ole aga seni selge.

Arhitektuurse lahenduse järgi tuleks hoone puitosa lammutada, ent paekivimüürid säilitada ja konserveerida. “Taotlesime selleks toetust keskkonnainvesteeringute keskusest, kuid ei saanud,” kõneles vallajuht, kelle sõnul otsitakse rahastusvõimalusi edasi.

“Praegu saan lubada niipalju, et park avatakse õigel ajal ning selleks ajaks ei ole see hoone ohtlik ega riiva silma,” ütles Tell.

Tamsalu esindustammik avatakse Eesti vabariigi sajandale aastapäevale pühendatud ürituste raames järgmise aasta mais.