Tartu-Tapa raudteelõigu remonttööd toovad muudatusi sõiduplaanidesse

Osa Tallinna-Tartu liini reise on teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti (erandina ka kolmapäeval, 5.07) asendatud bussidega Vägeva-Tartu või Jõgeva-Tartu lõigul. Seejuures on võrreldes tavapärase remondipäevade graafikuga erisusi teisipäeva, 4.07 õhtupoolikul ning kolmapäeva, 5.07 hommikupoolikul.

Osaliselt bussireisidega asendatud reisidel ei toimi tavapärased otseühendused ja ümberistumise võimalused Valga ja Koidula suunas.

„Kuna remonttööd nihkuvad Tartule lähemale, saab enamasti ka remondipäevadel sõita rongiga Tallinnast Jõgevani ning lüheneb bussiga teenindatav osa,” selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. “Hea meel on ka selle üle, et kui seni oli kella 18 paiku Tallinnast väljuv ekspressrong osaliselt bussiga asendatud, siis alates 5.07 saame ka seda reisi iga päev täies ulatuses rongiga teenindada. See on reisija jaoks kindlasti nii kiirem kui ka mugavam.“

Kehtivad sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehelt www.elron.ee ning alates 3. juulist Elroni peatuste juurest infostendidelt.

Asendusbusside peatused on märgistatud Elroni värvides tahvlitega, nende asukohad leiab Elroni kodulehelt.