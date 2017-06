Mihhail Korb: Ma ei näe, et reformierakond lähiajal Eestis võimule tuleks

Keskerakonnas on tekkinud kaks leeri. Yana Toom, Olga Ivanova, Edgar Savisaar ja teised plaanivad Tallinnas minna kohalikele valimistele oma nimekirjaga. Kas partei lõheneb?

Mina seda ei usu. Uuel nädalal on konkreetsed ajad kokku lepitud, siis saadakse kokku ühe laua taga ja toimuvad diskussioonid.

Meediat jälgides on jäänud võibolla vale mulje, et toimuvad läbirääkimised. Läbirääkimised on siis, kui kaks kaupmeest räägivad läbi, mis tingimustel osta ja müüa. Siin on pigem ikka arutelu, kuidas edasi liigume, kus on teravad kohad, mis maha võtta, kus on kohad, kus teineteist mõisteti valesti. Mõlemad pooled on teinud sobimatuid avaldusi.

Keskerakonna väärtus on selles, et suutsime Eesti ühiskonnas hoida tasakaalu kahe kogukonna vahel. Kui me seni saime ühiselt toimetada ja eestimaalaste huve kaitsta, siis usun, et suudame seda jätkuvalt.

Kas võib avalikustada, millised olid need konkreetsed tingimused, mida teine pool esitas, et valimistele ühtsena minna?

Ma ei kiirustaks nende konkreetsete tingimuste avalikustamisega, aga võin avalikustada üldised põhimõtted. Siin me näeme asju erinevalt. Ühelt poolt on erakonna mõtted ja loosungid konkreetsed. Meie räägime linna juhtimisest, promenaadidest, linnahallidest. Teine pool tahab rääkida suuremast poliitikast. See on lihtsalt erinevus loosungites, nagu ma olen ka varem öelnud.

Kas pole nii, et tahetakse püüda venekeelset valijat?

Kindlasti tahavad ka nemad laiapõhjalist toetust saada. Kindlasti tulevad nende ideedega kaasa pigem vene keelt kõnelevad inimesed. Aga usun, et vene kogukonna huve saab kaitsta ainult tugevas erakonnas, mis koosneb nii venelastest kui ka eestlastest.

Kunagi toetas osa venelasi keskerakonda, osa reformierakonda, oli Res Publica, kus oli ja on siiani päris palju vene keelt kõnelevaid inimesi. Kuid teatud sündmuste järel koonduti ühe erakonna taha. See oli 2007. aasta aprillisündmuste tulemus. Kuigi keskerakond oli juba enne vene inimeste seas populaarne, sest keskerakond oli ja on sotsiaalseid väärtusi hindav erakond. Üks põhjus on näiteks selles, et vene inimene on tihti madalama sissetulekuga.

Olete optimist?

Täpselt nii see on. Ma usun, et kõik saab lahendatud. Me oleme kümneid aastaid olnud erakonnakaaslased, mis siis nüüd on juhtunud, et enam ei saa olla.

Aga inimeste plaanidest on raske teada saada, kui ei räägita. Kui öeldakse otse, siis on võimalust arutada. Seni seda ei tehtud. Protsess oli natuke teistpidi. Kõigepealt tehti nimekiri ja siis alles hakati rääkima.

Kui informatsioon teisest nimekirjast meieni jõudis, siis hakkasime probleemidele lahendusi otsima. Teine pool oli nõus, et asju tuleb arutada. Niikaugele oleme jõudnud. Nüüd tuleb vaadata edasi.

Milline on seal Edgar Savisaare roll?

Seda ma ei tea. Selge, et Edgar Savisaarel on probleemid tervisega. Temasse tuleb lugupidavalt suhtuda. Mina ise ei ole temaga viimasel ajal suhelnud. Nägin teda viimati ebameeldivas olukorras, kui me mõlemad olime kohtuistungil. Aga tema olukorda arvestades on tema aktiivset rolli raske ette kujutada.