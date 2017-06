Tantsupeo peaproovi häirisid vihm ja tugev tuul

Ootamatult vallandunud vihm leotas nii esinejaid kui ka pealtvaatajaid. Lisaks trotsiti väga tugevat tuult, mis pillutas laiali ka varjualuseid.

“Oleme täiesti läbimärjad, eriti kahju on lastest,” rääkis peaproovi kohapeal jälginud Vaeküla koolis hariduslike erivajadustega lapsi õpetav Andres Lillemägi. “Paar esimest tantsu olid täitsa rahulikus miljöös. Pärast neidude, kes kandsid õhulisi kleite ja olid paljaste käsivartega, talvelikku liuglemist läks aga sajuks ära.”

Lillemägi lisas, et vaatas küll sõpradega peaproovi kohapeal, kuid sätib homseks kontserdiks ennast siiski teleri ette. “Pidasime tribüünil vastu ainult sellepärast, et me ei sa olla kehvemad kui lapsed, kes trotsivad külma ja märga. Elamus küll, aga lõpuks olime sunnitud alla andma.”