Lauljad lisanduvad tantsijatele

Näitekirjanik ja dramaturg Urmas Lennuk väljus bussist, kus oli teinud kalli oma tütrele, kelle ta saatis esimest korda laulupeole. "Ütlesin, et kui midagi on, siis helistaks. Ma ei usu eriti, et ta helistab. Neil paistab väga lõbus olevat," ütles Lennuk, kes tunnistas, et tunne on tegelikult jube. „Halb ilm esimeseks laulupeoks."

Lennuk ütles, et on plaan minna laulupidu vaatama. "Oleme tädi juures Lasnamäel, kohe öömaja juures. Igaks juhuks läheduses olemas," rääkis Lennuk.

Kultuurikorüfee tunnistas, et laulu- ja tantsupeod inspireerivad. "Ikka, see eestlaslikkus, rahvuslikkus toob seletamatult pisara silma. Üks laulmine ei peaks ju kedagi emotsionaalselt nukraks tõmbama. Aga see toob pisara silma," ütles Lennuk, kes on ka ise lapsena laulukaare all laulnud.

Bussijuht Arvet rääkis, et laulupeol on ta käinud küll, kuid peolisi veab esimest korda. "Tunne on hea," ütles mees, kes märkis, et lapsed on küll teistsugused kliendid kui need, keda ta harilikult teenindab. "Lapsed on lapsed. Rõõmu on palju," sõnas Arvet.

Mudilaskoori liige Mirtel vaatas bussis fotosid. "Käisime Tallinnas tulesõul," rääkis tüdruk piltide juurde. Laulupeole läheb ta üksinda, kuid ei pelga midagi. "Vihma ei karda. Emme-igatsus võib muidugi öösel või õhtul peale tulla," ütles tüdruk.

Peolt ootab väikene neiu kõige rohkem Lotte-laulu. "Sest see räägib kosmosest," sõnas suurte silmadega tüdruk.

Tütarlastekoori liikme ema Inna saatis laulupeole oma 11-aastase tütre. Nende pere on noortepeol käinud põlvkonniti. Ta ise on osalenud nooruses tantsupeol ja tema vanem poeg laulupeol.

Inna ütles, et pole toredamat tunnet kui saata oma lapsed laulupeole. „Laps on elevil, laulud on peas, eks ta on venna käest kuulnud, mis elu peo juurde kuulub, ja ta ootab seda,“ rääkis Inna.

Ema ütles, et vaatab noortepidu televiisorist, kuigi oleks meeleldi kaasa läinud kui tervis lubaks. „Endal on hea ärevus sees, see on lahe, ülev ja ärev tunne,“ sõnas ema.

Bussis käis elu enda rütmis: kontrolliti veel kord, kas kõik on kohal, lapsed leidsid end telefonidest ja tahvlitest. Poisid rääkisid suveplaanidest. Jagati käepaelu ja lõunatalonge ning tüdrukud kordasid laulusõnu. Sõnamäng tekitas bussis vahvat furoori. Lauluviisi mudilased bussis siiski üles ei võtnud.

Tallinnasse jõuti pärast kella 11, vihma ei sadanud, kuid tuul oli külm ja lapsed panid vihmakeebid selga.

Täna toimuvad kogu päeva Tallinna lauluväljakul lauluproovid. Pühapäeval kell 14 saab alguse suur laulupeokontsert.

XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. See on pidu, mis sündinud ajal, kui taas vajame oma juurtelt rohkesti tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi.

XII noorte laulu- ja tantsupeol osaleb vabas Eestis sündinud põlvkond, kellele maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson.