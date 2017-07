Laulupeoproovid algasid jäätise söömisega

Laste silmis on ootusärevus, kõik on rõõmsad. Ehkki lauluväljakul puhub külm tuul, jagavad korraldajad lastele jäätist. 11 soojakraadiga ilmast hoolimata on maiustajad rõõmsad ja mõni julgem sõi kohe kaks jäätist.

Loodetavasti ei mõjunud laulu- ja tantsupeo jäätis - vanilli-koorejäätis vahvlikoonuses maasikamoosiga - häälele ja homme kõlavad laulud nagu õlitatult. Lapsed ütlesid, et jäätis andis hoopis jõudu, enne kui hakati täiuslikuks timmima eesti rahvaviiside “Uhti-uhti” ja „Laulu mõju" kõla.