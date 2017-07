Tantsulapsed käivad kinos ja kohvikus

Kadrina keskkooli rahvatantsurühmade juhendaja Ebe Abner ütles, et ehkki lapsed said reedestel etendustel tunda tuult ja vihma, olid riided ja tantsusussid tänaseks kenasti kuivaks saadud ja lapsed taas esinemislusti täis..

Päevase etenduse ära jäämisega tekkinud vaba aega veedetakse aga tubasemates oludes. "Meil on tublid lapsevanemad ja saatjad, kes viisid lapsed kinno ja kohvikusse," kiitis Ebe Abner toetavaid taustajõude.

Vaatamate eilsele vihmas-tuules tantsimisele on õpetaja sõnul lastel tervis korras ja tuju hea. Ebe Abner märkis, et pigem on tantsuplatsi kõrval pisut külma saanud mõni saatja ja juhendaja.

Peagi hakatakse valmistume õhtuseks tantsupeo etenduseks, milleni on jäänud loetud tunnid. Laste rõõmu ja tahtmist vihm ei sega.