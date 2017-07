Piltuudis: noortepeolised ihkavad näpuvurre

Peamiselt saab osta käsitöökaupa, kuid ka puhastada ära oma prillid, maitsta kodukohvikus tehtud sooje lõhnavaid kaneelipirukaid või hoopis kilu-, peedi-, šokolaadi- või porgandiküpsiseid. Jäätise- ja smuutimüügikohad peavad kliente ootama, samal ajal kui kohv ja kakao lähevad hästi müügiks.

Kuid on üks müügipunkt, mis saab absoluutset edu nautida. Noortepeol müüakse näpuvurre, mille uudistajad on moodustanud lausa järjekorra, mistõttu ei tasu üllatuda, kui väike peoline saabub koju näpuvurriga.

Plastikust näpuvurr maksab 3 eurot.