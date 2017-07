Hakkab looma: laulupeo peaproov toob tunded ja sinimustvalged välja

Proov läheb suurepäraselt, lauljad pole põrmugi väsinud, mis siis, et ilm on tuuline ja külm ning päev juba õhtus. Rõõmu voogab üle lauluväljaku ja see annab lauluviisidele tiivad. Noored annavad endast parima, nagu oleks kontsert.

Lauluväljakul on tunne juba elav ja elev, mis siis, et laulutuli palutakse süüdata, aga see ei põle. Tunne tekib lauluga ikka. Eesti hümn ja "Ta lendab mesipuu poole" kõlavad nii võimsalt, et mõned inimesed pühivad pisaraid. Inimesed on juba pisikesed rahvuslipud välja võtnud ja meeleolu on ülev ning soe.

Vaid mudilaskoorid, keda on sellel laulupeol rohkem kui kunagi varem, proovivad laule mitu korda, et esitus oleks veelgi veenvam ja lapsukesed uskudes laulaks.

Mudilaskoori liige Jesper ütles, et ta on kindel, et noortepidu tuleb hea ja võimas. "Muidugi. Tulge kõik meid kuulama."

Pühapäeval kell 14 toimuvat laulupeokontserti tasub oodata.

Laulu- ja tantsupeole on registreerinud 906 koori ja orkestrit ning 48 rahvamuusikakollektiivi.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson.

XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. See on pidu, mis sündinud ajal, kui taas vajame oma juurtelt rohkesti tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi.

XII noorte laulu- ja tantsupeol osaleb vabas Eestis sündinud põlvkond, kellele maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.