Olla sünnipäevalaps laulupeol on äge

9-aastaseks saanud tüdruk rääkis, et on väga äge, kui sünnipäev on just laulupeo ajal. „Laulupeol olen ma juba peol. See on natukene imelik tunne ka, sest tavaliselt olen ma igal aastal sel ajal vaba. Nüüd aga sünnipäevapidu ja laulupidu koos,“ arutles Karolin.

Väikesel laululapsel on suurel (sünnipäeva-)peol kõik laulud peas ja ta oletas, et esitab need veel suurema hooga. Sest on ju nii tähtis päev.

Korraldajad teavad, et oma sünnipäeva tähistab noortepeo "Mina jään" peonädalal 337 peolist. Enim on osalejate seas just üheksa- ja kümneaastaseid lapsi, kokku vastavalt 3985 ja 3962.