Noortepeo dirigent Elo Üleoja: "See laulupidu on minu jaoks eriline ja väga võimas.“

Dirigent Elo Üleoja taktikepi alt on tänasele noortepeole „Mina jään“ laulukaare alla laulma saabunud mitu Lääne-Virumaa koori. Elo Üleoja ütles, et seekordne laulupidu on talle juba kaheksateistkümnes. „Alates aastast 1972, kui ma olin esimese klassi laps,“ märkis Üleoja, kelle sõnul on iga laulupidu võimas kogemus.