Rakvere juurtega Janek Õiglane rihib rakverlase disainitud medalit

Läänevirulastel on põhjust kõvasti pöialt hoida, sest Eesti meeste koondises teeb korralikku võistlust kaks aastat tagasi samal areenil Euroopa alla 23-aastaste kergejõustiku meistrivõistlustel kümnevõistluses pronksi võitnud Janek Õiglane.

Mai lõpus Götzises oma isikliku rekordi 8037 punktini viinud Õiglane, kelle mõlemad vanemad on pärit Rakverest, kaotas eilsetes rasketes ilmaoludes toimunud avapäeva viie ala järel isiklikule tippmargile vaid ühe punktiga, kogudes kolmandana 4078 punkti. Liider on ukrainlane Oleksi Kasjanov 4201 ja teine Õiglase koondisekaaslane Karl-Robert Saluri 4080 punktiga.

Janek Õiglase esimese päeva üksikalade tulemused olid järgmised: 100 m 11,22 (vastutuul 1,9 m/s), kaugushüpe 7.42 (+ 1,6 m/s), kuulitõuge 14.96, kõrgushüpe 2.01 ja 400 m 51,41.

Eesti võistkond on kogunud avapäeva järel 22 043 punkti ja edestab napilt Ukrainat (21 989). Kolmandal kohal on hetkel Prantsusmaa (21 755). Veel teevad kaasa Ukraina, Valgevene, Šveits ja Poola.

Janek Õiglase ema Terje ja isa Jaan on mõlemad pärit Rakverest, siin kooli lõpetanud ja õpingute kõrval aktiivselt treener Jaak Vettiku (viimane on EM-il kohtuniku rollis) käe all kergejõustikku harrastanud. Terje võitis 1977. aastal koguni populaarse noorte kergejõustiku võistlussarja "TV 10 olümpiastarti".

Esimest korda ajaloos peetavate Euroopa võistkondlike mitmevõistluse meistrivõistluste medalite autor on ka Rakvere mees – disainer Priit Verlin. Koolipõlves samuti Rakveres kergejõustikku harrastanud Verlini kujundatud 30 medalit (kullad, hõbeda, pronksid) riputatakse parimatele Kadriorus kaela täna õhtul.