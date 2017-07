Rakvere Raibe: laulge kaasa: “Mina jään”

Mina jään

Aegamööda inimesed kaovad kõik.

Ära looda, et neid kohtad eal!

Nendest veidi kahju meil küll olla võib,

parem siiski siin, mis ootab seal.

Refr: Mina, jah, mina jään, olgu jääv päikene.

Algust ja lõppu sel varjab silmapiir.

Vagun las läheb siit tühjana minema.

Mina, jah, mina jään käppa imema.

Asjata ehk solvasime sõpru häid,

miks nad muidu varvast lasksid siit.

Ringikondamine peagi tüütaks meid,

meil on niigi tore olla siin.

Refr: Mina, jah, mina jään, olgu jääv päikene …

Näiteks meile meeldib hõberemmelgas,

selle all on rohtu teha kaif.

Teiseks meile meeldib üldse kembelda,

see on ikka jube mõnus laif.



Refr: Mina, jah, mina jään, olgu jääv päikene …

Porgandkarva vagun kärmelt mõõdab maad,

aga üle piiri see ei läe.

Sest me aktivistid on nii tublid ja

mina siia sellepärast jään!

Refr: Mina, jah, mina jään, olgu jääv päikene …