Fotod: saja kostüümi päev Sagadis

Pärastlõunal jagus rõivaid proovima nii naisi, mehi kui ka lastega peresid.

Huvitavate kostüümidega, mille oli kohale toonud kostüümilaenutus Must Luik Tallinnast, lasti endast pilti teha ning püüti kogeda 18. sajandi õhustikku mõisapargis jalutades.

"Põnev on ajas tagasi rännata," rääkis naine, kes oli koos perega just selle ürituse pärast Keilast Sagadisse sõitnud. Eriti nautis võimalust ümber kehastuda väike tütar.

Taoline ettevõtmine toimus kolmandat korda. Kostüümilaenutuse Must Luik esindajad Tähte Luik ning Merle Talvik rääkisid, et eelmisedki taolised üritused on osutunud menukaks. Täna oli ürituse esimestel tundidel eelmiste aastatega võrreldes rahvast siiski märksa vähem, ilmselt oli üheks põhjuseks samal ajal peetav noorte laulu- ja tantsupidu.

Endine näitleja Merle Talvik märkis, et kostüümid on valdavalt Musta Luige kostüümilaenutuse enda naiste disainitud ja valmistatud.

Saja kostüümi päeval sai aga ka lihtsalt härrastemaja ja metsamuuseumiga tutvuda, samuti võtta osa ekskursioonidest ja mõisamängudest.