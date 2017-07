Valgejõe sild Tapal sai korda

Tapa vallavalitsus sai katkisest sillapiirdest teada nädala alguses.

Vallavanem Alari Kirt ütles siis, et kindlasti on inimene toimunule kaasa aidanud, kuid ka piirded ise on juba läbi roostetanud.

Valgejõe sild enne piirete remonditöid. / Eva Klaas

Praeguseks on sild korda tehtud ning lisaks parandustöödele on piiretele antud ka värskem ilme.