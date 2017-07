Juunikuises töökohavahetuses on minu jaoks ikka mõni väike positiivne aspekt ka. Nüüd õnnestub mul lisaks Virumaa Teataja sirvimisele lehte ka kirjutada. Aega on rohkem. Selle kirjatüki ideestikku kokku panna polnud raske. Õhk on paks poliitilisest pseudoanalüüsist, tagantjärele tarkusest, enesekindlusest ja väljaütlemistest, mil pole tegelikkusega mingit pistmist.