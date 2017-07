Lääne-Virumaalt oli noortepeole saabunud mitu dirigent Elo Üle­oja taktikepi all laulvat koori. Elo Üleoja ütles, et seekordne laulupidu oli talle juba kaheksateistkümnes. “Alates aastast 1972, kui olin esimese klassi laps,” märkis Üle­oja, kelle sõnul on iga laulupidu võimas kogemus. “Laulupeo lõpus tekib alati ühine energeetika. See on lihtsalt nii vägev tunne, mis sünnib ainult siin,” ütles Üleoja.