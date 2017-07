Lääne-Virumaa laulu- ja tantsupeokuraator Ello Odraks ütles, et sai lauluväljakul imelise emotsiooni, tantsupidu vaatas aga esimest korda elus telerist. Kuna päevane tantsupeoetendus, kuhu kuraatoril oli pilet, jäi ära, tuli tal pidu õhtul telerist vaadata. “Väljakul on ikka hoopis teine emotsioon, telerist ei jõua see kohale,” lausus ta.