Nädalavahetusel toimuvad Vinnis Eesti valdade suvemängud

Vinni vallavanema Rauno Võrno sõnul on Vinni vald korraldanud valdade talimänge kahel korral varemgi, 18 ja 14 aastat tagasi. „Vahepeal on aga Vinni alevikku lisandunud tartaankattega staadion koos välisväljakutega ja palju muudki, mis andis Vinni vallale võimaluse kandideerida valdade spordimängude korraldajana ka sel suvel. Julgust on lisanud asjatundjate hinnangud, mille kohaselt kannatab Vinni spordirajatiste kompleks välja võrdluse kuulsa Kääriku spordibaasiga. Täname Eestimaa Spordiliitu Jõud usaldamast meile Eesti ühe osavõturohkema spordipeo korraldamise. Tahame mängud korraldada parimal moel.“

Võistluste peakohtuniku Uno Muruvee sõnul on Vinni vald käinud viimastel aastatel võistluskogemusi saamas valdade suve- ja talimängudel, kus Vinni on saavutanud häid kohti. „Vinni valla võistkond võistleb ka seekord kõigil kavas olevatel spordialadel. Loodame üldkokkuvõttes head kohta, võistleme ju tuttavatel radadel ja koduseinte toel.“

Spordialadest on suvemängude kavas kergejõustik, võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, mälumäng, köievedu, jahilaskmine, petank, juhtide võistlus. Kõige osavõturohkem spordiala on kergejõustik 362 sportlasega 26 vallast. Vallad võistlevad kahes grupis: alla 2000 elanikuga ja üle 2000 grupis.

Võistlusi korraldavad kohtunikud, kogenud oma ala asjatundjad Lääne-Virumaalt, kes on kaasanud mitmeid spordiklubisid.

Rauno Võrno sõnul muudab eelolevad suvemängud eriliseks asjaolu, et viimast korda võistlevad vallas senises suuruses. „Vinni vald võistleb suurte valdade ehk üle 2000 elanikuga valdade grupis. Just selle grupis on oodata pingelisi võistlusi, sest mitmele vallale on need suvemängud ühisvallana esimesed.“

„Ootame Vinni rohkesti pealtvaatajaid, sest lõviosa võistlusalasid toimub Vinnis, vaid jahilaskmine toimub Laekvere lasketiirus ja jalgrattakross Madiseaugu rajal,“ lisas Uno Muruvee. Võistlused algavad mõlemal päeval kell 10.

25. Eesti valdade suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Vinni vallavalitsuse ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga.

Suvemängude info on kättesaadav EMSL Jõud kodulehelt www.joud.ee.