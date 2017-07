Tapa kesklinna rekonstrueerimistööde käigus rajatakse kultuurikoja raudteepoolsele küljele mänguväljak. Tapa vallavanem Alari Kirt ütles, et sinna tulevad mõned toredad mänguelemendid, samuti pingid ja jalgrajad. “Eelkõige on see mõeldud puhkepargiks, kus vanematel koos lastega oleks mõnus ja rahulik olla,” kõneles Kirt.