Eile öösel kella 1.30 ajal sõideti otsa Rakveres Kunderi tänav 2 juures parkinud sõiduautole BMW. Majaelanikud rääkisid, et koht, kus BMW seisis, on parkimiseks kehv paik ja seal on varemgi sõidukitele otsa sõidetud. BMW sai õnnetuses palju kannatada.