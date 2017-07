Riigipea austas parimaid koolilõpetajaid ja kutsus loovusele

„Kui 20. sajandil läks lõplikult ajalukku vaid petrooleumilamp ja hobuvanker, siis seda tehnoloogiat, mida me täna kasutame ja taskus kanname, meie lapsed tõenäoliselt 15 aasta pärast enam kasutada ei oska,“ rääkis president Kaljulaid.

Ta tõi välja ka töö olemuse muutumise 21. sajandil, mis kombineerituna tehnoloogiliste arengutega muudab töö tegemise asukohast sõltumatuks, võimaldab paremini ühildada pere- ja tööelu ning loob uued võimalused hariduse omandamiseks.

„Need muutused on positiivsed. Aga me peame kõik koos olema väga loovad, et sellest positiivsusest võtta parim meie hargmaise rahva tulevikuks,“ ütles riigipea.