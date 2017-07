Rakvere püstitas juunis kõigi aegade müügirekordi

Rakvere tooteid valmistava AS HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul tuleb Rakvere müügimahust põhiline osa Eestist, kus juuni oli samuti kõigi aegade suurima käibega. „Ettevõtte strateegiline eesmärk on luua Rakverest tugev Baltikumiülene lihatoodete kaubamärk, mis on võimalik tänu tugevale positsioonile Eesti turul. Oluline konkurentsieelis on siinjuures meie eestimaine seakasvatussüsteem ja selle pidev arendamine, mis tagab lõpptoodangu kõrge kvaliteedi ning tooraine kontrolli kogu väärtusahelas n-ö farmist toidulauale,“ selgitas Mere.

„Mul on hea meel tõdeda, et tarbijad eelistavad jätkuvalt kodumaist sealiha ning seda näitavad ka suuremate tooterühmade müüginumbrid: võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas hakklihadel käive 25% ning erinevatel värske liha toodetel 15%. Samuti kasvas käive 12% leivakatetel, sinkidel ja peekonil ning viineritel 10%. Suure osakaalu Rakvere müügist moodustab ka marineeritud liha (sh. grilltooted), mille müük kasvas esimesel suvekuul 6%,“ lisas Mere.

Rakvere brändijuhi Triin Lõokese sõnul on sellesuvised edukaimad uudistooted seavälisfileest tomahook-steik ning uued Lihaka sarja grilltooted. „Samas ei ole näha, et ükski uudistoode suudaks niipea ja isegi mitte jaanikuul kõigutada juba aastaid enimmüüdud toodete nagu klassikaliste Rakvere viinerite, Rakvere Koduse hakkliha ja Rakvere Lastevorsti kohta tarbijate toidulaual,“ ütles Lõoke.