Valesti tehtud lõkke tegijaid trahvitakse

Ida päästekeskuse menetlusvaldkonna peainspektori Tanel Sepajõe sõnul on Virumaal käesoleval aastal lõkke tegemise nõuete rikkumise tõttu tekkinud hulganisti kulupõlenguid, mis on levinud ka metsa ja ohtu on sattunud hoonedki. Peamine kulu süttimise põhjus on lõkke tegemine kuluga kaetud alale või kuluga kaetud alale liiga lähedale.

Nii mõnedki kulupõlengud on saanud alguse ja võtnud ulatuslikud mõõtmed just hetkel, kui lõkke tegija on parasjagu läinud toast midagi tooma või viibinud muul põhjusel lõkkest eemal.

Sageli jäetakse hõõguvad söed omapäi. Kulupõlengu on põhjustanud ka järgmisel päeval lõkkeasemest tuulega lendu pääsenud sädemed.