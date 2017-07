Juunis Viinistul ühe puupaadi renoveerinud ja üle värvinud paadimeistrid on seda usku, et nende tegevusest võiks sündida puupaadifännide klubi või kogukond, kes taaselustab Põhja-Eesti paadiehituse traditsiooni. Kümmekond huvilist töötas paadi kallal üle nädala, et õppida restaureerima vanu puupaate ja ka uusi ehitama.